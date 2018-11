– Desde nuestro lugar lo vemos plagado y saturado pero no tenemos ni siquiera el 3% del mercado. Que esté pasando esto con la cerveza artesanal es un cambio de hábito, no es una moda, y ya pasó en Estados Unidos o en otros países. Obviamente, como todo mercado, creció muy rápido y en ese crecimiento explosivo hubo mucha gente que entró no por pasión sino porque realmente ofrecía regímenes de ganancia que no se veían en otros rubros.