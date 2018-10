Y tampoco está muy seguro de qué hubiera ocurrido si su padre -también llamado Martín- no hubiera muerto y él no hubiera tenido que hacerse cargo del negocio familiar. "Estaba terminando la facultad y tenía que ver qué hacer. Quería quizás ir a estudiar afuera, pero de repente muere papá y, bueno, me hice cargo y me quedé. Pasaron 22 años. Si vos me preguntás si yo estaría acá si mi padre estuviera vivo no tengo idea. Es una pregunta que siempre me hago, pero bueno, las cosas pasan y pasó", reconoce Saráchaga durante un encuentro con Infobae, sentado en su despacho en la sede de la Casa en Rodríguez Peña 1778 mientras da vuelta con una cuchara su café con leche.