"Intento construir imágenes que abran a preguntas, aunque no se identifique claramente el interrogante", contó sobre su obra Julieta Barderi, también artista de Quadro. "Trato de generar en el que lo ve un sentido de extrañamiento, una sensación bastante inestable pero que por momentos uno encuentra de dónde agarrarse. Me gusta pensar que no son obras complacientes sino más bien inquietantes y algo escurridizas o esquivas. No sé si es pretencioso, pero eso me gusta cuando me pasa en general con el arte y me gustaría que pase con lo mío".