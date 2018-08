"Hace más de dos años, Alcides, un prefecto que me conoce y que sabe que estoy en la Cámara, me cuenta que le compró una muñeca a su hija y que ella le dijo que no se parecía a ella y entonces él me preguntó si yo no le podía conseguir algún muñeco que estuviesen haciendo los fabricantes con rasgos con síndrome de Down", contó el presidente de la Cámara Matías Furió. Así fue como comenzó el proyecto para crear a Oli, y Furió se puso en contacto con fabricantes de juguetes y también con la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), con quienes trabajaron durante este tiempo en el diseño y estética del muñeco.