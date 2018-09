—En el año 2004, en sus predicciones a 10 años, cuando el vino argentino recién empezaba a ser reconocido en el mundo, Robert Parker predijo: "Malbec will make it big by 2015" (el Malbec triunfará en grande hacia 2015). Y así fue: el vino argentino le ganó inclusive al vino chileno en las exportaciones a EEUU.