No buscan lo fácil y confortable, quieren aprender nuevos conocimientos. Se interesan por la re-educación. Tampoco buscan los productos del retail tradicional. Están en alza las ferias y las compras en la vía pública. Son consumidores sociales y las experiencias compartidas tienen un plus de valor. Los productos responden a una demanda por lo "craft". Se valora la evidencia de lo hecho a mano con materia prima noble. Alta estima por destinos "vírgenes", no intervenidos por el hombre. La idea es encontrarse a uno mismo en un afuera diferente.