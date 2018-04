La infidelidad implica no cumplir un compromiso explícito o implícito de exclusividad sexual con la pareja; ahora bien, si se aceptara mutuamente que, bajo determinadas condiciones previamente pautadas, ese compromiso queda momentánea y excepcionalmente en suspenso, no hay engaño. Ello no implica que no pueda tener repercusiones, que pueden ser tanto positivas como negativas, para la estabilidad y el desarrollo de la pareja.