"Desde amigos que no pueden convivir con la enfermedad y hasta la sensación de que el mundo se va achicando para el enfermo. No se puede tomar un medio público de locomoción, las calles están desparejas y la casa necesita acondicionarse: las barandas en el baño, por ejemplo. Cada día se presenta algo que nos va desarmando la normalidad que se trata ilusoriamente de sostener", contó Rizzi