Colombia

Miguel Uribe Londoño lanza críticas a dirigencia del Centro Democrático: “Valencia es una paloma sin alas y Uribe quiere gobernar en cuerpo ajeno”

El candidato expuso su visión del escenario político actual, se refirió a su salida del proceso interno de su antigua colectividad y respondió preguntas sobre otros aspirantes presidenciales en la contienda

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El candidato presidencial defendió su decisión de buscar una nueva vía política tras su salida del Centro Democrático. - crédito Foto AP/Fernando Vergara
El candidato presidencial defendió su decisión de buscar una nueva vía política tras su salida del Centro Democrático. - crédito Foto AP/Fernando Vergara

En el marco del inicio del proceso electoral presidencial, el candidato Miguel Uribe Londoño, avalado por el Partido Demócrata Colombiano, se refirió a su trayectoria política reciente, su salida del Centro Democrático y su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante una entrevista concedida al programa El Radar.

El aspirante explicó los motivos de su separación del partido político en el que participó inicialmente como precandidato y entregó su versión sobre lo ocurrido en el proceso interno de selección de candidatura presidencial.

Salida del Centro Democrático y cuestionamientos al proceso interno

Uribe Londoño aseguró que su retiro del Centro Democrático se produjo tras lo que calificó como una decisión unilateral dentro del partido.

“Más que un desencuentro, lo que pasó fue que él tomó una decisión injusta conmigo, porque él no tenía por qué decirme aquel primero de diciembre que me excluía del proceso de la candidatura”, afirmó.

Según el candidato, no existieron razones disciplinarias ni incumplimientos dentro del proceso interno. “Yo no había cometido ninguna falla en el partido ni en el procedimiento, ninguna. Había cumplido con todas las normas”, agregó.

También señaló que su participación en la colectividad se dio en un contexto personal complejo, tras el asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay. “Yo llegué allá después del sepelio de Miguel, porque él me invita. Él es el que me invita cuatro días después a mí”, indicó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue señalado por Miguel Uribe Londoño de ejercer un liderazgo autoritario en el partido. - crédito EFE/ Carlos Ortega
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue señalado por Miguel Uribe Londoño de ejercer un liderazgo autoritario en el partido. - crédito EFE/ Carlos Ortega

Señalamientos sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Durante la entrevista, Uribe Londoño se refirió directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su relación política con él.

Él tomó una decisión, sin ninguna razón, sin el debido proceso, sin escucharme, y resolvió excluirme así porque sí”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el vínculo político entre ambos llegó a su fin por decisión del exmandatario.

Él acabó con mi relación conmigo. Él quería su candidata, él quiere gobernar en cuerpo ajeno, él quiere un títere”, afirmó.

Declaraciones sobre Paloma Valencia

Uno de los apartes más extensos de la entrevista estuvo relacionado con la senadora y precandidata Paloma Valencia, a quien el aspirante hizo referencia en distintos momentos.

Paloma Valencia es una paloma sin alas”, dijo el candidato al ser consultado sobre su opinión respecto a la congresista.

Uribe Londoño también señaló que mantiene diferencias con su actuación dentro del Congreso. “¿Qué ha hecho por Colombia en los últimos doce años en el Senado, fuera de gritar y tener debates?”, expresó.

El candidato añadió que sus diferencias con Valencia se relacionan también con el trato hacia su hijo durante el proceso interno del partido.

Paloma Valencia maltrató a Miguel Uribe… lo hostigaban y lo atacaban”, aseguró, en referencia a Miguel Uribe Turbay.

La congresista del Centro Democrático cuestionó el nuevo código electoral. Foto: Colprensa
La senadora recibió críticas directas de Miguel Uribe Londoño por su papel en el proceso interno del Centro Democrático. - crédito Colprensa

Posición sobre otros actores políticos

Durante la entrevista, Uribe Londoño también fue consultado sobre otras figuras políticas del escenario nacional, entre ellas Iván Cepeda.

Frente a ello, indicó que no comparte varias de sus posturas ideológicas. “No estoy de acuerdo con lo que él dice, con lo que él propone”, señaló.

Sin embargo, afirmó que respeta su participación dentro del debate democrático. “Aquí estamos todos en nuestro derecho de estar opinando. Lo que pasa es que debemos vivir sin violencia y sin armas”, agregó.

Sobre Abelardo de la Espriella, el candidato expresó una opinión favorable. “Me parece un profesional exitoso, me parece una excelente persona. No tengo ningún reparo con Abelardo de la Espriella”, afirmó, y agregó que apoyaría una eventual candidatura suya en segunda vuelta.

Visión sobre el escenario electoral

En cuanto a la contienda presidencial, Uribe Londoño indicó que, según su análisis, algunos nombres concentrarían la disputa en una eventual segunda vuelta.

Yo soy la tercera vía de la derecha, soy la opción, la alternativa de la derecha”, señaló.

También descartó la posibilidad de que Paloma Valencia avance a una segunda ronda electoral. “No pasa, no tiene con qué. No le alcanza”, afirmó.

El precandidato Miguel Uribe presionará a su colectividad para que el elegido para los comicios sea anunciado en mayo de 2025 - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia
El hijo de Miguel Uribe Londoño fue recordado como la inspiración para continuar su proyecto político. - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

Referencias al caso de su hijo Miguel Uribe Turbay

El candidato también se refirió al asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay, hecho que ha mencionado en diferentes intervenciones públicas.

En la entrevista sostuvo que aún existen aspectos por esclarecer en el caso. “Los autores intelectuales están en Colombia”, afirmó.

Agregó que cuenta con indicios sobre posibles responsables, aunque indicó que no dispone de pruebas judiciales. “Pruebas no tengo todavía, porque si no ya lo habríamos dicho”, puntualizó.

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