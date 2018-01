Pero hace un tiempo nació León, la debilidad de ambos, y las prioridades cambiaron. "La paternidad es totalmente distinto a todo. Los primeros seis meses son un poco más duros de lo que me imaginaba. Después todo se pone mejor, todo lo que viene es más divertido. Me cuesta más el tema de viajar: con el tema de un hijo cada vez que te vas, se extraña mucho", expresó Cochito López. Explicó también que no se detiene en la conexión de la familia con la coyuntura política. En ese escenario, prefiere mantenerse al margen: "Me llevo bien con toda la familia. Pero tengo muy poco vínculo con la política y generalmente no hablamos de eso en la sobremesa".