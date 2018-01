E quem disse que no Uruguai não jogam futevolei? . Ontem rolou uma clínica e o último jogo do ano com direito a letra e 🚴🏻‍♀️ , rs!. . Muito bom poder viajar de férias e passar um pouco do nosso esporte e ainda jogar umas partidas, sem dúvida o esporte que mais cresce no Brasil e está crescendo cada vez mais no mundo! . . Gracias por lá recepcion chicos, estuvo todo increíble ! . . 🙏🏻👊🏻✅⚽️👙

A post shared by Natalia Guitler (@nataliaguitler) on Dec 31, 2017 at 5:52am PST