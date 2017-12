Eso fue lo que dejó sin paciencia a Diana Vázquez, bailarina de Almagro. "Llegué a estar dos horas en el teléfono para que reciban mi pedido de baja del servicio de televisión por cable. Y no dudé en presentar la denuncia en Defensa del Consumidor porque me pusieron como condición pagar 4 mil pesos de una deuda que no me correspondía", contó a Infobae.