"Just setting up my twttr". Con estas palabras, la red social Twitter se puso en marcha. Allá por el 21 de marzo del 2006, el primer tuit comenzó a circular por el mundo en una plataforma que con el paso del tiempo se convirtió en una de las más populares y afamadas entre las tantas disponibles. El mensajero: Jack Dorsey, uno de los visionarios empresariales más destacados del planeta.