De acuerdo a sus estadísticas, el gran valor del tratamiento es su alta velocidad de respuesta, muy superior a todos los antidepresivos del mercado: su efecto comienza a ser notorio en cuestión de horas, contra las semanas o meses que demoran los otros medicamentos o terapias. Además, se debe sumar que posee una tasa altísima de éxito, entre un 60 y 70 por ciento en pacientes que ya no responden o nunca respondieron a ningún otro tratamiento. Sin embargo, no es una solución mágica, y el primer gran problema que aparece es el de la transitoriedad, lo que significa que su efecto no es permanente ni mucho menos, puede durar apenas unos días o, en el mejor de los casos, algunas semanas, por lo que las personas deben tener una nuevas dosis para no volver a caer en un cuadro depresivo. Y así. Esto abre la puerta de la adicción.