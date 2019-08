Y en medio de todo esto, quien se metió en la polémica fue Pata Villanueva. La ex modelo escribió en su cuenta de Twitter (y luego borró el mensaje): "Valeria se separó. ¿Viste cómo duele? A mí me pasó con vos. Yo tenía una hija postiza y vos tenés una hija postiza que adoras. La vida cobra las cagadas que nos mandamos, a mí también me las cobró. Espero lo tomes lo mejor posible, gracias por entender".