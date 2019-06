Por necesidad dramática, por economía narrativa condensaron en esta mujer fuerte e inteligente el aporte de varias personas. Sin embargo, Khomyuk no sólo es una invención porque no existió nadie con ese nombre. A pesar de que en la década del 80 varias mujeres ocupaban puestos de importancia en el mundo científico soviético, ninguna llegó a ocupar un sitio de tanta relevancia. La lógica machista del régimen comunista y de la época no lo hubieran permitido. En la larga mesa (más nutrida de lo que se ve en la serie) en que en las altas esferas buscaban soluciones comandados por Mijaíl Gorbachov, los soviéticos no sentaron en ningún momento a una mujer.