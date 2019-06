"Cada mentira que contamos implica una deuda con la verdad", afirma Legasov en el juicio del último capítulo de la miniserie, el clímax de la historia. Pero Legasov no testificó en el juicio real. Es una licencia dramática de Mazin. Y Ulana Khomyuk, no solo tampoco testificó, sino que además no existió. Es una licencia de Mazin para darle un único cuerpo (no en vano de mujer, el de Emily Watson) a todos los científicos que investigaron la catástrofe (como conciencia moral, por cierto, recuerda a la Vinni Restiano que interpreta Winona Ryder en Show me a Hero).