No fue para menos, en ese momento, 25 mil almas vivían a menos de ocho kilómetros de la catástrofe, y es imposible que la radiación no las alcanzara.

Choque de intereses. Mientras los voceros de la industria nuclear privada (el caso de Three Mile Island) informaron que "los estudios realizados sobre la población demuestran que no hubo daños a las personas, ni inmediatos ni a largo plazo.", Greenpeace –apoyada por estudios independientes– dijo que "existió y existe un claro aumento de casos de cáncer y leucemia en la zona más cercana a la central."