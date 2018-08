Es sin lugar a duda la serie más anti Trump de esta era, que con inteligencia y sutilezas exhibe constantemente los abusos que los autores consideran injustos del actual Presidente estadounidense. El elenco lo componen Christine Baranski como Diane (también la vimos brillar como cantante en la película Mamma Mia!), Rose Leslie (la ex Game of Thrones que acuñó la frase "Tú no sabes nada, Jon Snow") y Cush Jumbo (formó parte de la última temporada de The Good Wife y se unió al spin off).