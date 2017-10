La historia de Suburra, que se destaca por su ambientación, está narrada a partir de tres jóvenes delincuentes (interpretados por Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara y Eduardo Valdarinini) que buscan ganarse el respeto. Pero en un elenco coral, con una gran cantidad de personajes, las historias se van cruzando hasta encontrar su sentido. Las escenas de acción no abundan, no se derrochan (aquí no se dispara por disparar), pero son intensas y precisas. Lo mismo sucede con el erotismo. Porque en Suburra, en el Vaticano también hay sexo.