“Sofía (Pachano, su hija) estaba con una alteración, pobre santa, y re preocupada. Estaba Ana (Katz), mi ex mujer; también mis hermanas, mis amigos. Y de golpe me empecé como a tranquilizar diciendo que iba a estar todo bien. Que me sentía bien y que no estaba con miedo. Me divertía con los médicos”.