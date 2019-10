“No me deslumbraron los autos de lujo, siempre salí con chicos bien, trabajadores, no hacía falta que tenga un buen auto, no me deslumbra eso, él me había deslumbrado como persona. De hecho cuando habla en televisión, lo vimos en varios programas, hoy en día, cómo habla, la verba que tiene, te dice esto es un ananá, y vos se lo crees aunque sea una banana”, recordó.