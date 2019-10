“Sí. Y esto que dijo Caro muy bien, me hizo cambiar mi filosofía de vida, me cambió mi paradigma, pero así de rotundo. Empecé a darme cuenta que el cómo vivía esa realidad que me había tocado vivir, no sólo por el cáncer, el cómo la vivía dependía de mí. El hecho estaba, pero cómo lo vivo es patrimonio mío. Cuando me di cuenta empezó a cambiar mi vida”, sentenció.