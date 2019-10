Fede Bal habló de su reciente decepción amorosa: “Tuve una corazonada de m…”

Según su testimonio, entre ellos no pasó nada más que aquel encuentro en el boliche y el almuerzo. Y no dejó en claro si la relación podría continuar, pero afirmó que no le gustó la actitud de la joven: “Comimos y hablamos de la vida. Después me subí al auto y me fui al ensayo con Lourdes. Y ella (por Magrini) le contó a todo el mundo. En 24 horas pasó todo esto, es buenísimo… Me equivoqué: tengo una corazonada de mierda”.