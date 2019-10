“Tenía a Valentín enfermo y me parte el alma estar acá, poniendo cara de que no pasa nada, cuando en realidad tengo ganas de estar en casa con él. Pero está bien, me acaba de avisar la señora que está bien. Estaba con 39 de fiebre. Él es muy chiquito y se pone muy mal, así que todo el tiempo me está llamando. Es una boludez. Gracias a Dios está bien, pero me sensibiliza eso mucho", contó Lourdes, visiblemente afectada.