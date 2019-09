De todas formas eso no fue el único problema de pareja que tuvieron: Burlando dijo que le molesta que su pareja hable de cuestiones privadas en televisión. “Estoy trabajando en el programa de Pampita, que es una genia, y por momentos hablo con ella y es una amiga… Pero después me doy cuenta de que están las cámaras y digo: ¡Uy, qué dije!’ A veces me voy de boca y después él (por su pareja) dijo que no se iba a casar conmigo”.