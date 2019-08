A lo largo de la entrevista, Romano intentó esquivar el conflicto. De todas formas, fiel a su estilo frontal y sin pelos en la lengua, dijo: "Brandoni tiene casi 80 años, la muerte está ahí. ¿Por qué motivo hace ese viraje? Tuvo su programa el año pasado en la Televisión Pública… ¿Cómo se recuesta un artista en el poder? Brandoni no me quiere, tiene un rechazo hacia mí. Mi primer trabajo fue con él y tuve la oportunidad de conocer cómo es su procedimiento. Me asombra que alguien a los 80 años apoye al gobierno macrista. Acá hay una involución, no es cambio. Este gobierno es restaurador".