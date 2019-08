"Es verdad, el pronóstico no es bueno. De todos modos me permito dudar de la exactitud de los resultados. Que no hayan acertado los encuestadores no es nuevo, pero un desacierto de 15 puntos de diferencia es mucho. Me da la sensación que el justicialismo, el kirchnerismo, también se vieron sorprendidos por una diferencia brutal. Espero que haya mayores controles en la elección del 27 de octubre", planteó el actor en este sentido.