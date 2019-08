En cuanto a su relación, Mica contó que ella aporta a los gastos domésticos, a pesar de que algunos días de la semana conviven con ellos las tres hijas que Cubero tuvo con Neumann. "Soy una mujer independiente y no me gusta que nadie me mantenga. Tengo mi laburo y mis gastos, entonces le dije: 'Yo me mudo pero quiero aportar algo, no quiero ser la típica que dice sí, sí, comprá esto'. Entonces hicimos un acuerdo en el que me siento bien, cómoda y puedo invitar a todo el mundo porque soy parte de ese departamento".