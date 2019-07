De todas formas, el actor aclaró: "Tampoco es que me sentí acosado. Pero sí digo que tenemos que estar atentos. Yo no la voy de educador, pero creo que en esta nueva era en la que hablamos de igualdades y de la lucha de las mujeres, en las que las acompaño, tenemos que enseñarles (cómo comportarse). Yo tengo una hija chica. Y cuando le enseño que no tiene que dejar que la agredan, que nadie la tiene que insultar o que no le tiene que pegar nadie, también le digo que no pegue ella".