Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Empresarios piden ayuda por robo de camión con logística para bodas: “Tenemos todas nuestras pertenencias, por favor ayúdenos a encontrarlo”

Una empresa de eventos aseguró en sus redes sociales que fue sustraído en el barrio Las Flores, cuando el encargado lo dejó frente a su casa con el material de trabajo

El logístico de Bodas la Cappella había parqueado el camión frente a su casa a las cuatro de la mañana antes del robo - crédito bodas_lacappella/Instagra,

Guardar

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en el noroccidente de Bogotá. En esta ocasión, el emprendimiento Bodas la Cappella enfrenta una situación crítica tras sufrir el robo de su camión de logística.

En la madrugada del domingo 9 de agosto, el vehículo fue sustraído en el barrio Las Flores, en la localidad de Suba, cuando el conductor regresaba de un evento nupcial.

El hecho ocurrió cuando el conductor estacionó el vehículo al regresar de la boda, momento aprovechado por los delincuentes para llevarse el camión que contenía todos los elementos logísticos del evento.

Las afectadas recurrieron a las redes sociales para hacer un llamado urgente a la ciudadanía. Una de las mujeres, visiblemente angustiada, grabó un video para hacer pública la denuncia: “Estamos grabando esto a las 4:57 de la mañana. Es una denuncia pública porque acaban de robar el camión del trabajo de mis papás en Suba, en el barrio Las Flores”.

PUBLICIDAD

Un camión con equipos y elementos de logística para bodas fue robado en Bogotá durante la madrugada del domingo 9 de agosto - crédito bodas_lacappella/Instagram
Un camión con equipos y elementos de logística para bodas fue robado en Bogotá durante la madrugada del domingo 9 de agosto - crédito bodas_lacappella/Instagram

La voz entrecortada de una de las denunciantes reflejó la gravedad de la situación: “A las 4:19 de la mañana robaron el camión. Nuestro logístico llegó a las 4 de la mañana a parquear el camión en frente de su casa y ahí teníamos todo lo de las bodas. Y a las 4:19 hicieron el robo del camión. La placa de nuestro camión es TSY 278. Por favor, ayuden a encontrar el camión”.

Otra de las mujeres, también visiblemente afectada, expresó: “Ayúdennos a encontrar el camión, se lo suplico. Por favor, ayúdennos, por favor. Ayuden a encontrar el camión, que lo regresen. Que regresen el camión”.

PUBLICIDAD

La familia solicita la colaboración de la comunidad y de las autoridades para localizar el camión y recuperar los bienes indispensables para su trabajo. El suceso dejó a Bodas la Cappella sin los insumos necesarios para continuar con sus servicios, ya que el vehículo transportaba todo lo utilizado en el evento de esa noche.

La denuncia pública busca que la información sobre el robo llegue a la mayor cantidad de personas posible con la esperanza de que cualquier dato sobre la ubicación del camión ayude a su recuperación. La familia enfatizó que en el vehículo se encontraba el fruto de años de trabajo y dedicación.

Dentro del camión robado estaban las pertenencias y el material de trabajo para las bodas de la empresa - crédito Captura video
Dentro del camión robado estaban las pertenencias y el material de trabajo para las bodas de la empresa - crédito Captura video

¿Cómo denunciar el hurto de un vehículo en Bogotá?

Las personas que han sido víctimas de hurto de vehículo, moto u otro delito en Bogotá cuentan con un servicio de atención inmediata. La Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) ofrece acompañamiento personalizado y en tiempo real, facilitando el trámite de denuncia ante las autoridades competentes.

El grupo AIDE no solo asiste a quienes llaman directamente, sino que también responde a denuncias difundidas en redes sociales, siempre tras comprobar la veracidad del caso y establecer contacto con los afectados. Así, cada ciudadano recibe apoyo concreto y orientado a resolver su situación de manera ágil.

Para acceder a este servicio, las víctimas pueden comunicarse al teléfono (601) 3779595, ext. 1137. Este canal conecta con un equipo especializado que orienta en los pasos necesarios para formalizar la denuncia. Si la situación lo requiere, el grupo puede incluso desplazarse hasta el lugar para acompañar el proceso.

Las denuncias también pueden realizarse de forma presencial en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las diferentes estaciones de Policía de la ciudad, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Camión recuperado en Bogotá

Lograron recuperar camión que había sido robado horas antes en Bogotá - crédito @soycamilogomez/X
Lograron recuperar camión que había sido robado horas antes en Bogotá - crédito @soycamilogomez/X

La recuperación de un camión robado en Bogotá marcó el final de una jornada angustiante para dos emprendedores de la ciudad. Los propietarios de la empresa Soñaty, dedicada a la fabricación de colchones, habían denunciado el hurto del vehículo con el que realizan su labor diaria.

Pocas horas después de la denuncia pública, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el furgón fue localizado en Engativá. El mandatario informó: “Recuperado el furgón robado. Recibimos la alerta, activamos a la Policía y el furgón fue recuperado en Engativá”.

Ambos empresarios relataron a Noticias Caracol que el robo ocurrió en el norte de la capital, sobre la 175. “Nos robaron el furgón... nosotros somos emprendedores, hemos salido adelante solos y es muy berraco que nos hagan esto”, expresaron en un video que se viralizó en redes.

El jueves 30 de julio de 2026, la grabación de los afectados recorrió rápidamente plataformas digitales donde, entre lágrimas, solicitaban ayuda para recuperar su Chevrolet NKR modelo 2013. “Es el trabajo diario de nosotros, de muchas familias, ha sido un esfuerzo muy grande para nosotros”, insistieron.

La presión ciudadana y la rápida difusión del caso en redes sociales resultaron clave. De acuerdo con los emprendedores, los ladrones habrían decidido abandonar el camión tras la atención mediática y la movilización comunitaria.

Temas Relacionados

Robo camiónBodas la CappellaDenunciaLocalidad SubaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El diagnóstico interno y la revisión constante ante cambios legislativos emergen como prácticas clave para las compañías que buscan adaptarse al relevo político y a la nueva etapa fiscal

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

La herramienta oficial permite filtrar apoyos por nivel, área, región y fecha de cierre, además de consultar condiciones y documentos sin saltar entre páginas de universidades, fundaciones y organismos internacionales

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por el expresidende publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

La grabación que fue realizada desde una vivienda de la población captó estruendos, ráfagas y un apagón repentino durante el día de mercado para los habitantes de la zona, lo que generó pánico entre la comunidad que exige presencia de las autoridades

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

El corte comenzó a las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto de 2026, tras una falla en la línea Tibitoc-Usaquén en la avenida 9 con calle 129

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe