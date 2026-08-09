Empresarios piden ayuda por robo de camión con logística para bodas: “Tenemos todas nuestras pertenencias, por favor ayúdenos a encontrarlo”

El logístico de Bodas la Cappella había parqueado el camión frente a su casa a las cuatro de la mañana antes del robo - crédito bodas_lacappella/Instagra,

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Un nuevo caso de inseguridad se presentó en el noroccidente de Bogotá. En esta ocasión, el emprendimiento Bodas la Cappella enfrenta una situación crítica tras sufrir el robo de su camión de logística.

En la madrugada del domingo 9 de agosto, el vehículo fue sustraído en el barrio Las Flores, en la localidad de Suba, cuando el conductor regresaba de un evento nupcial.

El hecho ocurrió cuando el conductor estacionó el vehículo al regresar de la boda, momento aprovechado por los delincuentes para llevarse el camión que contenía todos los elementos logísticos del evento.

Las afectadas recurrieron a las redes sociales para hacer un llamado urgente a la ciudadanía. Una de las mujeres, visiblemente angustiada, grabó un video para hacer pública la denuncia: “Estamos grabando esto a las 4:57 de la mañana. Es una denuncia pública porque acaban de robar el camión del trabajo de mis papás en Suba, en el barrio Las Flores”.

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Un camión con equipos y elementos de logística para bodas fue robado en Bogotá durante la madrugada del domingo 9 de agosto - crédito bodas_lacappella/Instagram

La voz entrecortada de una de las denunciantes reflejó la gravedad de la situación: “A las 4:19 de la mañana robaron el camión. Nuestro logístico llegó a las 4 de la mañana a parquear el camión en frente de su casa y ahí teníamos todo lo de las bodas. Y a las 4:19 hicieron el robo del camión. La placa de nuestro camión es TSY 278. Por favor, ayuden a encontrar el camión”.

Otra de las mujeres, también visiblemente afectada, expresó: “Ayúdennos a encontrar el camión, se lo suplico. Por favor, ayúdennos, por favor. Ayuden a encontrar el camión, que lo regresen. Que regresen el camión”.

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La familia solicita la colaboración de la comunidad y de las autoridades para localizar el camión y recuperar los bienes indispensables para su trabajo. El suceso dejó a Bodas la Cappella sin los insumos necesarios para continuar con sus servicios, ya que el vehículo transportaba todo lo utilizado en el evento de esa noche.

La denuncia pública busca que la información sobre el robo llegue a la mayor cantidad de personas posible con la esperanza de que cualquier dato sobre la ubicación del camión ayude a su recuperación. La familia enfatizó que en el vehículo se encontraba el fruto de años de trabajo y dedicación.

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Dentro del camión robado estaban las pertenencias y el material de trabajo para las bodas de la empresa - crédito Captura video

¿Cómo denunciar el hurto de un vehículo en Bogotá?

Las personas que han sido víctimas de hurto de vehículo, moto u otro delito en Bogotá cuentan con un servicio de atención inmediata. La Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) ofrece acompañamiento personalizado y en tiempo real, facilitando el trámite de denuncia ante las autoridades competentes.

El grupo AIDE no solo asiste a quienes llaman directamente, sino que también responde a denuncias difundidas en redes sociales, siempre tras comprobar la veracidad del caso y establecer contacto con los afectados. Así, cada ciudadano recibe apoyo concreto y orientado a resolver su situación de manera ágil.

Para acceder a este servicio, las víctimas pueden comunicarse al teléfono (601) 3779595, ext. 1137. Este canal conecta con un equipo especializado que orienta en los pasos necesarios para formalizar la denuncia. Si la situación lo requiere, el grupo puede incluso desplazarse hasta el lugar para acompañar el proceso.

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Las denuncias también pueden realizarse de forma presencial en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las diferentes estaciones de Policía de la ciudad, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Camión recuperado en Bogotá

Lograron recuperar camión que había sido robado horas antes en Bogotá - crédito @soycamilogomez/X

La recuperación de un camión robado en Bogotá marcó el final de una jornada angustiante para dos emprendedores de la ciudad. Los propietarios de la empresa Soñaty, dedicada a la fabricación de colchones, habían denunciado el hurto del vehículo con el que realizan su labor diaria.

Pocas horas después de la denuncia pública, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el furgón fue localizado en Engativá. El mandatario informó: “Recuperado el furgón robado. Recibimos la alerta, activamos a la Policía y el furgón fue recuperado en Engativá”.

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Ambos empresarios relataron a Noticias Caracol que el robo ocurrió en el norte de la capital, sobre la 175. “Nos robaron el furgón... nosotros somos emprendedores, hemos salido adelante solos y es muy berraco que nos hagan esto”, expresaron en un video que se viralizó en redes.

El jueves 30 de julio de 2026, la grabación de los afectados recorrió rápidamente plataformas digitales donde, entre lágrimas, solicitaban ayuda para recuperar su Chevrolet NKR modelo 2013. “Es el trabajo diario de nosotros, de muchas familias, ha sido un esfuerzo muy grande para nosotros”, insistieron.

La presión ciudadana y la rápida difusión del caso en redes sociales resultaron clave. De acuerdo con los emprendedores, los ladrones habrían decidido abandonar el camión tras la atención mediática y la movilización comunitaria.

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