Carrió: —Te quiero y en el fondo te tengo pena. El poder no es importante, el amor es importante. Lo que te está pasando a vos es terrible y yo no te lo hubiera deseado para vos ni para tus hijos. Te lo juro por Dios. Aunque tengas dinero, joyas y ganes la presidencia, eso no es lo que vale. Lo que vale es amar y ser amado. Te puedo asegurar que rezo por vos, por tu hija y por tu hijo. Tengo buen trato con él porque los hijos no pueden ser iguales a los padres, y vos los hiciste víctimas.