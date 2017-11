"Tuve una infancia súper híper dura, eso me hizo fría, soy muy fría, me cuesta llorar, me cuesta perdonar, pero es mi defensa. Es una coraza que me hicieron de chica para sobrevivir en donde había nacido. A mi padre lo tuve, pero no lo tuve. Él era alcohólico, es una enfermedad de mierda porque lo tenía y no lo tenía y si lo tenía, venía y nos cagaba a trompadas a las dos", contó la modelo en la sección del mea culpa del programa Vino para vos, por KZO.