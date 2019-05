Pero en la entrevista en la Embajada nada salió como esperaba: "Me llamó llorando: 'No me dejaron hablar, no voy a poder viajar'. Entonces pedí otro turno, Osvaldito volvió a ir y lo volvieron a bochar, no lo dejaron ni hablar. A la tercera fui yo, falté al laburo y antes de salir le digo a Osvaldo: 'Agarrá las revistas con las notas que hicimos juntos'. Teníamos notas con nuestra historia en Gente y otras revistas. Fuimos y cuando entramos les digo: 'Él es mi hijo pero no tiene mi apellido'. Les saqué las revistas y se las mostré".