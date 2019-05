Por su parte, destacó que sus palabras con Juana Viale tienen que ver con su costado como actriz. "Siempre digo que Juana es bella, que me cae simpática, antes de ver esta nota dije que quería ser su amiga pero creo que como actriz está sobrevalorada. Como actriz, tenés que saber aceptar las críticas. No dije que sos chorra, Juana. Por Dios. Pobrecita, que necesita ningunear. No dije que era mala persona sino que está sobrevalorada. Chicos, no es Norma Aleandro", concluyó Yanina Latorre.