Alicia: — Por eso no me quites esto… te lo suplico por lo que más no me quites a Aldo. Yo lo quiero y yo que él me quiere a su manera o me va a querer. Vos no sabés lo que se siente ser yo. Vos no sabés lo que sentí todos estos años. No sabés lo que se siente ser la hermana solterona que se queda para vestir santos a la que nadie mira, por la que nadie pide matrimonio, me duele el cuerpo de resistir… Por lo que más quiera dejame casarme con él.