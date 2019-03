Luego, ella lo invita a ir a ver las estrellas. "No sabés cuánto esperé este momento", le dice él. "Viste que yo te dije que no te quería besar en el burdel? Pero ahora somos libres, estamos juntos. Y ahora que estamos juntos y somos libres me gustaría besarte, si vos querés", agrega Aldo, para luego besarla por primera vez con el cielo estrellado para coronar la postal romántica.