Los secretos de su éxito empresarial: "Sé de fútbol, de leyes, de contratos y hablo tres idiomas"

Wanda contó las claves que la llevaron a destacarse en el ambiente futbolístico: "Toda la vida me representé a mí misma" y comenta "En Italia no hay antecedentes como el mío. Encima, como Mauro es un jugador tan importante, me ha tocado reunirme con presidentes de casi todos los equipos más renombrados de Europa. Me llaman, me saludan, me consultan..."