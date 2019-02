"Soy muy sincera y me considero auténtica, se me nota mucho cuando me pasa algo entonces realmente me sentía muy movilizada por todo lo que me pasaba con mi cuerpo. Bailar en ShowMatch es una exposición enorme y donde te ven nervioso… Cuando me daban la devolución me decían eso, como que estaba ida. Facu (Mazzei) empezó a hablar de todo lo que me esforzaba por el baile y lo miré a Meme (su marido) y fue como si le hubiese pedido permiso para contar algo así. Sentí la responsabilidad enorme de todas esa chicas y hombres que me estaban mirando. Fue tan fuerte lo que pasó que vinieron todas las chicas del programa a abrazarme", recordó.