"Estoy muy conmovida, me cuesta mucho hacer esta nota, pero lo voy a hacer porque lo decidí, creo que lo decidí cuando estaba en el escenario. Estoy haciendo un esfuerzo por continuar con esto gracias a que medito desde hace muchos años, puedo observar esta emoción tan profunda que tengo en este momento y no quebrarme, pero la situación por la que no hice público esto es por esto mismo que me está pasando en este momento, y porque repudio a las personas que toman sus temas personales, no los trabajan, los exponen, y hacen prensa con esto", confesó.