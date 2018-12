No obstante, aunque su personaje no tuvo un gran lucimiento y ni siquiera participó de la versión teatral de la tira, la producción decidió no actuar de juez y mantenerlo hasta el cierre del ciclo. Ahora, en tanto, Darthés deberá encontrar la forma de limpiar su imagen pública frente a esta nueva denuncia, si quiere volver a protagonizar una novela y que sus seguidoras sigan fantanseando con él como el hombre que todas querrían tener a su lado.