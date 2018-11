Y continúa: "Me ha estafado plata. Estoy muy bien. Vos sabés claramente que nunca me enamoré de Juan, nunca. Me daba pena dejarlo pero bueno… se portó mal… Alguien que te quiere ahorcar no está bueno tenerlo al lado. Así que bueno quiero ir cuando él no esté. Así que me tendrás que avisar y sino irá mi hijo a retirar mis cosas. Vos sabés cuáles son mis cosas, basta que lo pongas en valijas, mi hijo se hace cargo. Mi hijo se viene a vivir conmigo a Punta del Este, así que todo está muy pero muy bien".