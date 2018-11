Entonces se sumaron al móvil los hijos del cómico, incluida su hija Victoria del Valle, y Federico intentó aclarar algunos aspectos. "Lo importante es que mi viejo está bien. No me voy a poner a desmentir a mi papá. La pelea estuvo, con respecto al trabajo. Nuestras agarradas son así, pero después nos abrazamos. Terminamos los dos afuera en el balcón. Se tornó difícil en ese momento. Yo esa noche me termino yendo… Me olvidé las llaves adentro. Pasó una hora y él no atendía. Pero lo importante es que está bien", dijo.