En diálogo con Los ángeles de la mañana, la actriz dijo que prefería no hablar de su ex, ya que les prometió a sus hijos que no lo mencionaría públicamente. "Me gustaría que los chicos le pidieran a él lo mismo: que no hable", lamentó. Incluso, extendió su reclamo a las declaraciones judiciales del empresario. "Después me vienen a preguntar y es difícil no hablar. Si él genera, es difícil…", advirtió Iliana.