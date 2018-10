"Buenas noches

me presento

Aquí vengo a hablar

No tengo partido

No tengo a quien votar

Solo vengo a decirles

Que vengo a cantar

Yo no soy arrepentido

Ni vengo a robar

Bolsos aviones y curros

Los vimos pasar

Sobreprecios y caballos

De muy buen andar

Coimas, escuchas

Y monjas plantita entrar

Y la fiesta de esos pocos

Tengo que Garpar"