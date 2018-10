"Pero no tenés autoridad judicial para hablar, no entendés lo que es una imputación. Vos a mí me acusaste de algo y a vos te acusaron de extorsión y yo no te doy por extorsionadora porque una persona te acusó. No se te nota que me deseas lo mejor, yo sí te deseo lo mejor y no te doy como extorsionadora porque hay estadíos para que yo te diga a vos que vos sos una cosa, es el derecho que vos tenés y que tenemos todos", concluyó la ex pareja de Amado Boudou al respecto.