"Yo me despierto a la mañana y digo qué angustia, tenemos que salir, tenemos que salir. Yo apoyé mucho a este Gobierno, yo no me hago que este Gobierno ganó porque yo le hice promoción. Yo dije lo que pensaba, yo no busco votos, no me interesa, no soy política, dije lo que pensaba y estaba a favor de este Gobierno, absolutamente, pero veo errores que cometen y digo 'ay, Dios mío'", profundizó La Chiqui.