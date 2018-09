Para Van der Kooy no era el momento ni el lugar para contar detalles de su amistad con Julio, pero aprovechó la ocasión para agradecer: "Al equipo de producción periodística y comercial que tuvo un compromiso conmovedor durante estos meses. También a una cantidad de amigos y colegas que me ayudaron a trabajar aquí cuando Julio no podía estar y a tres de ellos que hoy me acompañan, Daniel Fernández Canedo, Nacho Miri y Florencia Arietto. También a las autoridades del canal que supieron comprender los momentos difíciles que atravesábamos y a mucha gente que se acercó y envió mensajes de solidaridad, de dolor, que me paró en la calle para comentarme la desgracia. Debo agradecer otra presencia, la de mi mujer que entendió bien que este era un momento complicado".