Gladys: -No tengo nada para decirle. Le deseo toda la suerte del mundo, que Dios la bendiga, que le vaya muy bien en su relación con Fabián Cubero, que sea muy feliz y en esto que está haciendo que está muy bueno, pero el Bailando ya terminó. Yo tengo una carrera, soy una mujer grande, no me voy a pelear con una nena, ni le voy a responder a una niñita. Ella es una criatura, no me conoce a mí. No ves que cuando me conoció dijo que no sabía quién era. Yo nunca diría 'me chupa un huevo', eso es un lenguaje de una nena.