"Guillermo se enteró muchos años después. Yo decía que era fanática de Boca en ese momento, me acuerdo que con mi papá habíamos sacado el palco. Para mí mi jugador preferido el mellizo, yo hoy me acuerdo de estar ahí, era socia y tenía el palco anual, pagaba el año. Yo iba y me quedaba ahí, a sentarme, a ver el partido, le gritaba y lo amaba profundamente. Y llegaba y veía Fútbol de Primera, todo lo que tiene que ver con él", se sinceró.